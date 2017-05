¿Qué significa una “colección cápsula"?

La segunda alternativa también se refiere a una colección compuesta por pocas piezas, pero realizada por un diseñador reconocido para otra firma que no sea la propia. Ésto quiere decir que las indumentarias son esbozadas por el creador famoso y confeccionadas por la marca que las encarga.

Según el portal enfemenino.com , una “colección cápsula” puede tener dos significados en el mundo de la moda. El primero hace referencia a una colección pequeña, compuesta por no más de 16 o 20 prendas que, aunque se enmarque dentro de una más grande, por sí sola tiene sentido.

