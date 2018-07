Series documentales que cambiarán tu visión del mundo

Los documentales sirvieron desde su concepción para dar otra visión de eventos históricos y sociales, no importa el enfoque, y tampoco la objetividad del trato del material. Por eso, no es sorpresa que la televisión rápidamente haya adoptado el mismo sistema del cine, utilizando el modo de realización serial para permitir una exploración profunda de un tema, o varios dentro de un mismo estandarte.

Hoy, porque siempre es necesario ver más allá de lo que tenemos alrededor, te mostramos grandes series documentales sobre temas variados:

1- Wild Wild Country

Una temporada de seis episodios de una hora de duración. Disponible en Netflix.

Producida por Duplass Brothers Productions y dirigida por Maclain y Chapman Way, "Wild Wild Country" fue una verdadera sorpresa que Netflix dio a todos sus usuarios. Centrándose en el gurú indio Bhagwan Shree Rajneesh y su secretaria Ma Anand Sheela; durante seis episodios no solo vemos el nacimiento y explosión de su religión y comunidad, sino también cómo se convierten en los líderes de un imperio multimillonario dispuesto a todo por lograr sus objetivos. Enfocándose principalmente en el enorme conflicto que generó la instalación de su comuna en las cercanías de un pequeño pueblo de Oregón, cada uno de los capítulos presenta testimoniales de personas que se identificaban como rajnishes y de los pobladores que ya vivían allí, ambos grupos relatando los hechos desde su punto de vista.

2- The Toys That Made Us

Dos temporadas de cuatro episodios cada una. Disponible en Netflix.

Construida como una antología en donde cada capítulo aborda la historia de un juguete o marca en particular, "The Toys that made us" es una verdadera invitación a revivir con melancolía infantil, la conexión emocional con aquellos objetos que durante nuestra infancia significaron tanto. Mezclando entrevistas a los creadores con publicidades de la época y otros materiales de archivo, volvemos a encontrar esa combinación entre pasado y presente que en este caso nos lleva al detrás de escena creativo. ¿Cómo ese juguete fue pensado? ¿Cuáles fueron las dificultades a la hora de promocionarlo? ¿En qué momento hicieron el quiebre? ¿Qué significó el éxito? ¿Cuáles son las principales transformaciones de ese objeto a lo largo de los años?, son muchísimas las preguntas que la serie responde y hasta devela algunos secretos que ni siquiera hubiésemos imaginado posible.

3- Blue Planet II

Segunda parte de la iniciativa "Blue Planet", esta entrega tuvo un total de siete episodios. En Argentina fue emitida por Discovery Channel.

Explorando una temática algo más tradicional y recurrente para este formato, la docu-serie (producida por la BBC) comparte un fuerte mensaje ecológico, de protección de la fauna y busca visibilizar los efectos del cambio climático y el plástico en los océanos. Narrada originalmente por David Attenborough, la versión latinoamericana cuenta con la voz de Gael García Bernal y mantiene la banda de sonido creada por Hans Zimmer y Radiohead. Con una producción que duró más de cuatro años (en los cuales se realizaron 125 expediciones que, más de 6.000 horas de buceo y alrededor de 1.000 horas en sumergibles explorando las profundidades), a lo largo de toda su temporada se muestran distintos ecosistemas acuáticos y la fauna protagonista de esos espacios: desde su convivencia hasta cuáles son las problemáticas que enfrentan.

4- American Vandal

Ya renovada para una segunda temporada, la primera tiene un total de ocho episodios. Disponible en Netflix.

Aunque técnicamente no se trata de un documental sino de lo que se llamó mockumentary, es decir, de una investigación que en realidad es ficción, la propuesta fue tomada tan en serio y el trabajo que se realizó fue tan importante, que casi dejó de importar que el caso en sí mismo fuese inventado. Llevándonos a una clásica secundaria estadounidense, el puntapié inicial de la historia es un caso de vandalismo estudiantil: los autos de todos los profesores fueron intervenidos con dibujos obscenos y, casi de manera automática, las autoridades del colegio culparon a quien es el típico chico problemático. Pero esto despierta la sospecha de un grupo de alumnos que, incentivados por crear un documental para su canal de YouTube, deciden investigar el hecho y descubrir al verdadero responsable.

5- The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

Su primera y única temporada tiene seis episodios. Disponible en HBOGo.

Responsable del enorme boom del formato y con una importantísima producción por parte de HBO , "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" ya tiene tres años desde su primera emisión y mantiene el mismo impacto a la hora de mirarla. Inspirada por la biografía del Robert Durst, quien fue acusado de tres asesinatos: su mujer, uno de sus vecinos y la periodista Susan Berman, la producción intentó develar el misterio que rodeó estas muertes (llegando al punto que, en su momento, emitió su último episodio el mismo día en que se conoció el veredicto del juicio contra Durst).

¿Cuál es tu serie documental favorita?