“The Pink Lady of Hollywood”, la mujer que vive en un mundo color de rosa

Encontrar a personas y personajes con fuerza, con carácter, con libertad y, sobre todo, con personalidad es, cada vez, mucho más difícil. Aunque vivamos en una sociedad que grita a los cuatro vientos que lo diferente es lo especial, lo único y lo excepcional, la gran mayoría de las veces en cuanto aparece alguien que rompe los esquemas es criticado o humillado.

Quienes la conocen dicen que Kitten Kay Sera es una mujer que irradia buena energía y que, sin dudas, se hace notar en donde esté. Conocida como “The Pink Lady of Hollywood” (La Dama de Rosa de Hollywood), Kitten empezó a vestirse de rosa de pies a cabeza cuando tenía 20 años. Hoy, a sus 56, no sólo tiene un guardarropas en donde no hay lugar para otro tono, sino que toda su casa está ambientada con ese color y hasta su perro lleva teñido el pelo de rosado (ella aclara que usa una tintura inofensiva).