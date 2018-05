Alex Ferguson se recupera del ACV y ya está despierto

El ex entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, quien fue operado el fin de semana último de una hemorragia cerebral, está despierto y puede hablar, según anunció hoy la prensa inglesa.



Ferguson, de 76 años y considerado una leyenda para el Manchester United, continua internado en el hospital Salford Royal de Manchester, donde estuvo en cuidados intensivos tras ser operado el sábado de urgencia tras sufrir Accidente Cerebrovascular (ACV).



El Manchester United no emitió un nuevo comunicado sobre el estado de Ferguson pero allegados al ex técnico revelaron que ya puede hablar y preguntó por los resultados de sus exámenes, informó la agencia EFE citando a medios locales.



El escocés sufrió una caída el pasado sábado por la mañana en su casa de Wilmslow, en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra) y fue llevado al hospital Macclesfield District, pero después trasladado al Salford Royal.



El ex técnico dejó la conducción del United en mayo de 2013, después de haber permanecido 26 años en esa función, lapso en el que obtuvo 38 títulos -13 de Liga, dos Ligas de Campeones y un Mundial de clubes-.



La última aparición pública de Ferguson se produjo el 29 de abril último en Old Trafford, cuando entregó al francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, una placa en reconocimiento a su labor con el conjunto londinense, que dejará cuando termine la actual temporada luego de 22 años de labor.