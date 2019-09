Entre las tantas imágenes que dejó el clásico rosarino de este domingo, hay una jugada que no deja de sorprender: la que protagonizó Alexis Rodríguez a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando fue a disputar una pelota con Leonardo Gil... de cabeza al piso.

El atacante ñubelista corría de atrás al Colo, que salía rápido para un contragolpe por la derecha, y decidió arrojarse con la cabeza para tirar la pelota afuera. El primo de Maxi confesó por qué tomó esa determinación y jura que no lo hizo para "vender humo".



Arranca la semana y el lunes te traba con la cabeza como Alexis Rodríguez �� pic.twitter.com/reiUHsZdzQ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 16, 2019

“Me salió así, no lo hice para vender humo. No es la primera vez que lo hago, lo hago en los entrenamientos y lo hice en otros partidos. Realmente no lo pienso, soy un poco loco para jugar”, le dijo a TyC Sports el número 14 de la Lepra.

Luego comentó: “Después del clásico vi la jugada: en el partido no me di cuenta de por qué me tiré, me salió así. No me quise tirar con los pies por miedo a me cobre falta y me saque amarilla. No me hice nada porque Gil no me tocó; es más, ni sentí haber tocado la pelota".