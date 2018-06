Argentina adelantó la práctica para poder ver Islandia-Nigeria

El seleccionado argentino, aún dolido por la goleada que le propinó Croacia y la situación incómoda en la que quedó en la Copa del Mundo, adelantó la práctica de hoy por decisión del cuerpo técnico que encabeza el técnico Jorge Sampaoli, para ver el partido que animarán al mediodía Nigeria e Islandia, que incidirá en las chances futuras del equipo albiceleste.



Sampaoli reprogramó la práctica en el complejo ubicado en Bronnitsy para las 10.45 en lugar de las 12:00 como estaba previsto, habida cuenta de que a esa hora comenzarán a jugar nigerianos e islandeses en la ciudad de Volgogrado el partido que cerrará la segunda fecha del Grupo D.



La práctica argentina será a puertas cerradas para los medios de prensa y tomarán parte los futbolistas que no jugaron ayer en la derrota ante Croacia por 3-0 que dejó al equipo al borde de la eliminación del Mundial, con apenas un punto producto del empate que logró ante Islandia (1-1) el sábado pasado.



Los que fueron titulares ante Croacia realizarán rutinas en el gimnasio y el resto se abocará a trabajos de campo con pelota, según informó la oficina de prensa de la AFA.



El grupo de Argentina tiene como líder a Croacia (6) que ganó sus dos partidos, mientras que Islandia y argentina suman un punto y Nigeria ninguno.



De manera que a la Argentina le conviene una victoria de los nigerianos para poder definir la clasificación ante ellos. Además, el equipo albiceleste debería esperar que Croacia le quite puntos a Islandia para que no pese la diferencia de gol, en la última fecha del grupo a jugarse el martes próximo.



En caso de ganar, Islandia hoy sumaría cuatro puntos y quedaría segundo a dos de los balcánicos, lo que implicaría un gran riesgo de eliminación para Argentina en caso que empaten ambos en la jornada final.



Finalmente, en caso de empatar Islandia y Nigeria, los vikingos quedarían segundos con dos y los africanos últimos con uno al igual que Argentina, por lo que los de Sampaoli necesitarían una victoria para llegar a cuatro y esperar que no gane Islandia.



Las especulaciones surgieron luego de la derrota de la Argentina ante Croacia, aunque las posibilidades concretas se sabrán luego del encuentro entre nigerianos e islandeses.