Argentina ultima detalles para el duelo contra Chile en San Juan

Argentina se prepara para volver al grupo mundial de la Copa que ganó en 2016. Tras el descenso a la zona americana, este fin de semana el elenco de Daniel Orsanic chocará con Chile en busca de un boleto al Repechaje con un país de la instancia superior.



Tras la llegada de Diego Schwartzman, la selección se entrenó completa en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, donde desde el viernes se diputará la serie de segunda ronda. El equipo está compuesto por el Peque, Guido Pella, Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Duran.



Kicker expresó: “Es maravilloso integrar este equipo. Siento mucho orgullo por representar a mi país. Nunca me toco ser sparring y ahora me toca jugar. Tuve dos buenos años. Hice el cambio y pude sacar puntos en los torneos ATP, que me permitieron crecer y hoy estar acá".



La serie se desarrollará en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, con una capacidad para albergar 5 mil espectadores y en el que se montará una cancha de polvo de ladrillo. Se jugará sólo viernes y sábado (dobles y los dos singles restantes), todos a tres sets.