Armani contó cómo le fue con Messi en la primera práctica que compartieron

El arquero de River, Franco Armani, es una de las grandes novedades que tiene el plantel de 23 seleccionados argentinos que irán al Mundial de Rusia. Primero porque nunca estuvo citado anteriormente y debido a su gran nivel en el arco millonario se ganó esta inmensa chance. Incluso no se descarta que pueda quedarse con la titularidad luego de la lesión que marginó al histórico Sergio “Chiquito” Romero. Y también porque fue el último futbolista en sumarse –junto a Maxi Meza- ya que esta semana jugó Libertadores con el equipo de Marcelo Gallardo.

Ayer Armani atendió a los medios en conferencia de prensa y dejó una frase muy graciosa sobre su primera vez cara a cara con Lionel Messi, en un ejercicio de definición. “La verdad que es un crack, me hizo todos los goles”, confió.

"Es un privilegio y un honor poder compartir cada entrenamiento con Leo (Messi). Hoy pude estar entrenando con él y la verdad que es un crack para definir. Creo que me hizo todos los goles, ja", tiró el casildense.

También lamentó la lesión de Chiquito: "Lo de Romero nos produjo un momento de mucho dolor. Nos ponemos en su lugar. Le mando mis saludos y mucha fuerza. Esperemos que tenga una pronta recuperación, va a salir adelante", dijo.

“Cada uno de los tres arqueros que estamos acá vinimos a trabajar. Después, el técnico va a decidir quién va a jugar. Debemos sumar en esta competencia sana", aseguró.

"Me esforcé en los puntos que Sampaoli me pidió en la charla que tuvimos. Desde el día que hablé con él, me esforcé al máximo para tener esa posibilidad que estaba esperando", completó el arquero.