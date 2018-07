Barbieri: "Me entusiasma mucho la idea de ir a Central"

Miguel Barbieri llegará a Central a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra del 50% de la ficha en un millón y medio de dólares. El defensor, de 24 años, habló en Zapping Sport de las razones para aceptar la transferencia y comentó: "Tengo suerte para los goles, ya hice nueve en mi carrera".

"Me entusiasma la idea. Como compañero lo tuve a Camacho en Racing, pero las referencias de Donatti, Nery y el Chacho también fueron muy buenas. Hablaron maravillas de lo que es el club, de la gente. Y el entusiasmo crece por sus palabras", dijo en Radio 2.

"Sé lo que es Central, ya me tocó jugar ahí. Y me entusiasma todo: el plantel, el técnico de prestigio que llegó, la hinchada. Reúne los condimentos para dar el paso", añadió.

Su presente en Racing también lo motivó a dar el sí: "Lo hablé con el Chacho y si bien me había dicho que quería que me quedara a pelear un lugar, el plantel está con una vara muy alta. Tiene dos centrales que tuvieron seis meses espectaculares. Y no hay mucho lugar para la continuidad que me propone Central".

Acerca de su posición en el campo, Barbieri expresó: "En Defensores jugué siempre de 6 y en Racing lo hice de central derecho. No tengo una preferencia por los dos". Y aclaró: "En Racing hice cuatro goles y en Defe tenía cinco más. Tengo un poco de suerte con los goles".

Finalmente, comentó el devenir de su carrera: "Desde novena a primera estuve en Defensores de Belgrano. Ahí ascendí y Racing se fijó en mi. Llegué como una apuesta, pasito a pasito fui escalando y siempre terminé jugando".