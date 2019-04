Barras de Central provocaron incidentes y cortaron el paso en migraciones

Barras de Rosario Central provocaron incidentes y cortaron el tránsito por 40 minutos en el paso fronterizo que une la localidad argentina de Paso de los Libres con la brasileña Uruguayana.

El hecho ocurrió este jueves, después del partido que el equipo canalla perdió 3 a 1 ante Gremio en Porto Alegre por la Copa Libertadores en la noche del miércoles, y generó inconvenientes debido a que muchos de ellos se negaron a realizar los trámites del control migratorio.

El titular de la delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelmann, aseguró este vienes que "tres micros repletos de hinchas de Rosario Central llegaron a la frontera desde Brasil y se les pide que no desciendan de los micros para hacer el control migratorio más rápido".

Stegelmann detalló que los micros ingresaron en el estacionamiento del centro de frontera, y "se solicitó a Gendarmería que los retenga para hacer más ágil el ingreso, pero empezaron a descender todos, con cánticos, y no dejaron pasar".

"No sabemos qué pasó, por qué los hinchas descendieron y terminaron cortando todo el paso fronterizo por 40 minutos, con cánticos y manifestaciones", describió en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.

"En un momento determinado se pusieron un poco agresivos, porque no querían que se les haga el control migratorio. No entiendo cuál era la intención, porque no se encontró nada, no hubo ninguna alerta, ni prohibición de salida ni restricción", indicó.

Stegelmann aclaró: “No está probado por donde salieron del país. No lo hicieron por el Paso de los Libres”.