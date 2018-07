Bauza dejó en claro que tendrá muy en cuenta a Zampedri: "No quiero que lo vendan"

El plantel de Rosario Central dejó atrás las dos semanas que vivió en Costa Rica y se dispone a continuar con la preparación de cara a la Superliga en el predio de Arroyo Seco. Mientras el DT Edgardo Bauza sigue esperando refuerzos, ya dejó en claro que no desea que le desmantelen el potencial del equipo con las ventas.



"Si no hay una oferta muy importante, no quiero que lo transfieran. Tampoco voy a impedir que lo vendan, pero siempre y cuando paguen lo que vale. Les dije a los dirigentes que no lo dejen ir a Zampedri, salvo que vengan y pongan toda la plata arriba de la mesa para ir por un reemplazo”, dijo el Patón sobre el delantero entrerriano, el más pretendido de la plantilla en este mercado de pases.

Es que Bauza piensa darle bastante protagonismo al Toro, a quien probó junto a Marco Ruben en la ofensiva en el último amistoso en territorio tico. "Ante Cartaginés jugaron juntos y no los vi con problemas. Quizá no tengan una buena comunicación entre los dos adentro de la cancha. Pero eso no me preocupa, porque con horas de entrenamiento no vamos a tener problemas", comentó.

"Yo quiero que juegue uno de punta y otro un poco más atrás cuando el rival tiene la pelota. Cuando tenemos la pelota nosotros que vayan los dos al área", agregó.



Para Bauza, Zampedri "es un jugador que si sale del área, parece intrascendente, pero que adentro del área se potencia. Son jugadores que valen mucho: 3 y medio o 4 millones de dólares. Y en efectivo. Entonces podemos salir a buscar otro. Si no, no quiero que lo vendan. Con él, con Marco Ruben y con Germán Herrera, nos arreglamos muy bien".