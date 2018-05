Bauza, el regreso: la emoción de su ayudante y lo ocurrido 17 años atrás

"Casi no puedo hablar, esto es lo mejor que nos pasó". Con esa emoción José Di Leo, ayudante del Patón Bauza, comenzó la nota con Zapping Sport (Radio 2) minutos después de que este jueves se confirme que el DT volverá a dirigir Central luego de 17 años.

"Tengo una alegría inmensa, venimos a dar todo lo que podemos. ¿Si no era ahora cuándo iba a ser?", dijo Di Leo, quien confirmó que entre domingo y lunes Bauza llegará a Rosario para empezar a recorrer las instalaciones del club, ser presentado y tomar contacto directo con el plantel.

En medio de la alegría, el ayudante del Patón ya puso su primer deseo y es referido nada menos a la continuidad de Marco Ruben, quien afirmó días atrás que se tomará un tiempo para decidir su futuro. "Es una pieza fundamental, de mucha jerarquía, el Patón va a hablar con él. Hay que darle la importancia que tiene, queremos que se quede porque sabemos el sentido de pertenencia que tiene", dijo el Camello.

El recuerdo, 17 años atrás

Bauza dejó una clara huella en su anterior paso por Central, donde dirigió 151 partidos desde julio de 1998 hasta mediados del 2001, tras tener un extenso paso por la reserva e inferiores del club.

Su debut oficial fue el miércoles 22 de julio de 1998 cuando en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Central derrotó 2 a 0 en Arroyito a Audax Italiano de Chile.

Entre sus momentos más destacados, llevó al equipo al subcampeonato de la Copa Conmebol en 1998 luego de caer en la final con Santos de Brasil. Otro subcampeonato fue en el torneo Apertura 1999 habiendo cosechado 43 puntos y quedando por debajo de River. Su performance a nivel internacional escaló nuevamente en el año 2001 cuando cerca del fin de su ciclo comandó el equipo que perdió la semifinal de la Copa Libertadores ante Cruz Azul de México.

En estos tres años estuvo al frente del plantel en 113 partidos por torneos de AFA, 10 en la Copa Conmebol, 8 en la Copa Mercosur y 20 en la Copa Libertadores. Las estadísticas indican que ganó 63 partidos, empató 39 y perdió 49, cosechando un 50% de efectividad.

El Camello Di Leo recordó como punto especial la cantidad de jugadores promovidos de inferiores que hubo en su ciclo: "En la lista de buena fe de la Libertadores teníamos 22 futbolistas de 25 que eran de Central, salidos de las inferiores".

Tras su paso por el canalla, Bauza dirigió a Vélez, Colón en dos oportunidades, Spoting Cristal de Perú, la Liga de Quito de Ecuador y San Lorenzo con quienes ganó una Copa LIbertadores, el Al-Nassr de Arabia Saudita, San Pablo de Brasil y nada menos que la selección argentina. Sus últimos cargos fueron en los seleccionados de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

"Mi nombre es Edgardo Bauza"

En el año 2000, el Patón grabó una canción de un CD con temas dedicados a Rosario Central. "Eso fue algo del Negro Fontanarrosa. Un día me llama, que iban a hacer un CD para recaudar fondos para una casa de huérfanos de Rosario y me dijo que yo tenía que cantar. Yo me negué, pero él me dijo que iban a cantar todos, me mintió porque él no cantó. Adrian Abonzio, un músico rosarino, hizo la letra y yo la canté", dijo en una entrevista