Bauza y Broglia firmaron la paz: "Nunca lo critiqué como persona"

Uno de los puntos que hacía dudas acerca de la posibilidad de que Edgardo Bauza volviera a Central era su relación con el presidente Raúl Broglia, que había dejado claro que el Patón no era un DT de su gusto. Pero a juzgar por la buena onda imperante en la presentación de ayer, todo quedó definitivamente atrás.



"No hay nada raro. Yo nunca lo critiqué como persona, es un tipo bárbaro. Dije que no me convencía. Pero yo soy dirigente y tengo que sentir el sentir de la gente, que hoy es que Bauza debe ser el técnico de Central'", dijo Broglia en declaraciones a Zapping Sport y El Tres.

El mandamás centralista explicó: "Hay que ser claro: yo puedo ser hincha, algo que haré cuando cese mi cargo de presidente. Pero he aprendido en estos cuatro años que hay que tener una mirada más completa, global. Yo hablo mucho con los hinchas y ellos me dicen que Bauza nos dará felicidad. Amigos de él incluso. Ojalá nos salga tan bien como muchos creen".

"Todo quedó resuelto cuando la comisión directiva votó quién venía. Había tres posibles candidatos y se votó a Bauza. Dijimos 'hay que ir buscarlo'. Y yo dije que había que ir a buscarlo. Y si no me convence, no tengo por qué decir nada", subrayó.

Sobre los pedidos de refuerzos, fue contundente: "Veremos. Si lo querés traer a Messi, no podés. Nos vamos a reunir, vamos a resolver lo que tenemos, lo que podemos tener y qué hay abajo que pueda servir. También podés traer a préstamo".