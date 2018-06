Bernardello: "Sabemos que podemos dar mucho más"

El mediocampista leproso aseguró que aún no se han planteado objetivos en esta pretemporada, pero que aspiran a mejorar lo hecho en el torneo pasado. "Juego donde me pongan, pero me siento mucho más cómodo como volante central", afirmó

28 de Junio de 2018 Por: Rosario3

