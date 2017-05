Bernardi, feliz con la histórica clasificación de Godoy Cruz

El entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Lucas Bernardi, felicitó a sus jugadores por la clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores, lograda anoche con un empate de local ante Libertad de Paraguay, y agradeció a los dirigentes por permitirle “ser una pequeñísima parte de este sueño cumplido”. “Lo primero es felicitar a los jugadores por esta clasificación. Es todo mérito de ellos. Esto es un sueño que nació en el primer partido que jugamos por esta Libertadores y hoy podemos decir que lo cumplimos”, expresó Bernardi. Y agregó: “Nosotros llegamos hace casi cuatro meses y los integrantes del cuerpo técnico tenemos que agradecerles a los dirigentes por confiar y permitirnos ser una pequeñísima parte de esta historia”. El ex DT de Newell's y Arsenal recordó que “la clasificación a octavos suele ser algo habitual para los clubes grandes pero no para uno como Godoy Cruz, y por eso hay que celebrarlo”; y les dedicó el logro “a toda la gente que apoya al equipo”. “Con el correr de los partidos se fueron dando los resultados que nos llevaron a este logro -cerró-. En cada práctica se notaba el deseo de los muchachos para alcanzar el objetivo y hoy lo han conseguido. Godoy Cruz está entre los 16 mejores equipos del continente una fecha antes del cierre de la fase y es mérito de ellos”.

