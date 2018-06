Bielsa, a un paso de arreglar su llegada a un club de la segunda división inglesa

Marcelo Bielsa está “próximo” a convertirse en el entrenador del Leeds de Inglaterra, que actúa en la segunda división, luego de las reuniones que mantuvieron los dirigentes de la entidad británica con las personas que manejan la carrera del director técnico.



De acuerdo a lo revelado hoy por la publicación The Guardian, el rosarino, de 62 años, “es el objetivo principal” de la directiva de la entidad que actúa en el Championship.



“Las conversaciones entre el club y los representantes de Bielsa tuvieron lugar por varias semanas en Buenos Aires. Los dirigentes son optimistas en que el DT tenga su primera experiencia laboral en Inglaterra”, agregó el diario inglés.



En principio, el ex entrenador de los seleccionados de Argentina y Chile firmaría un contrato por una temporada, con “opción de renovarlo por otro año más”, dijo la publicación.



Leeds ocupó la decimotercera colocación en el último certamen de Segunda División y despidió en mayo pasado al entrenador Paul Heckingbottom.



La última experiencia laboral del ex DT de Newell's y Vélez Sarsfield data del Lille francés, club del que fue despedido en diciembre pasado, luego de haber sido “apartado de sus funciones” un mes antes por “incumplimiento de contrato”.