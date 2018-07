Cabezas no se achica: "Estamos para competir siempre"

Óscar Cabezas tendrá este semestre una gran competencia en la zaga central del primer equipo canalla. Es que llegaron Matías Caruzzo y Miguel Barbieri, y parece que el colombiano peleará con el ex Racing por el puesto de segundo marcador central. De todos modos, no se achica.

"Se sumaron el nuevo integrantes y es mejor. Para eso jugamos: estamos para competir siempre", dijo en Zapping Sport el zaguero surgido de Patriotas de Boyacá. Y agregó: "Caruzzo es un jugador de experiencia, estoy aprendiendo de él".

Edgardo Bauza pregona, desde su primer entrenamiento, el orden como caracterñistica saliente del equipo que pretende. "Estamos entrenándonos fuertemente con él. Trabajando en el modo que a él le gusta", dijo el oriundo de Tumaco, en el extremo suroeste del país cafetero.

"Nos pide mantener el orden. Y dice que si eso sucede, el equipo va a funcionar bien. El DT nos dice que hay que hablar mucho con los compañeros para que no nos agarren mal parados", añadió.

Finalmente, comentó: "Ya estoy más adaptado a la ciudad, la voy conociendo mejor". Y confesó: "Parot y José Luis (Fernández) me ceban mates. Yo ya tomaba en Brasil, con Lucho González. Me gusta. Y me quieren enseñar para prepararlo y tener uno".