Calello y Pizzini, candidatos a llegar a Newell's

Newell's no tiene una billetera abultada como para salir a seducir a cualquiera en el mercado de pases. Y por eso, la dirigencia y el entrenador, Omar De Felippe, apuestan por futbolistas no tan costosos, que puedan llegar a préstamo o con el pase en su poder y que, en lo posible, el DT conozca de pasos anteriores.



Dentro de ese rango, dos jugadores que cumplen con algunos de esos requisitos son Adrián Calello y Francisco Pizzini, que figuran en la lista de posibles refuerzos y por quienes se gestionará en las próximas semanas.



Calello es volante central, tiene 31 años, es dueño de su pase y viene de jugar en Huracán, club que pretende su continuidad. Además de la Lepra, están interesados en él Banfield (que ya inició gestiones a pedido del DT Falcioni) y San Martín de San Juan.



Pizzini es delantero por afuera (puede jugar como volante), y con 24 años renovó hace poco su contrato con Independiente por tres años más tras reponerse de una lesión de ligamentos cruzados. De todas maneras, en el Rojo no tendría continuidad y ante el llamado de De Felippe (quien lo dirigió en el Rojo), no dudaría en venir al Parque. Sería a préstamo con cargo a definir.



La salud de Leal



Por otro lado, el empate del miércoles ante Liverpool de Uruguay dejó como preocupación principal la lesión de Luis Leal en un tobillo. El diagnóstico, difundido por el club en las redes, hablan de un esguince de tobillo, algo que trajo alivio tras la preocupación matutina por el golpe en la zona que los sacó del partido.