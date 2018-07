Camacho: "Quiero volver a ser el que fui cuando llegué a Central"

Washington Camacho quiere volver a ser. Después de un mal último semestyre, el mediocampista uruguayo desea dejar atrás el flojo inicio de 2018 y se planteó recuperar el nivel que se le conoció ni bien se inició su estadía en el Canalla.

"No fue un buen semestre para mí. Empezó complicado por la lesión en el hombro y me costó en lo físico. Ni hablar lo futbolístico: se me hizo difícil la continuidad dentro del once y eso te perjudica", inició la charla con el sitio oficial del club.

Para el oriundo de Paso de los Toros, "es una lástima lo que pasó en el semestre pasado, porque cuando bajan los rendimientos individuales, se resiente el equipo. Y eso pasó: en lo colectivo, el equipo no funcionó".

El oriental remarcó que le apunta a aquel que vino desde Racing y tuvo buena presencia en el área rival: "Por suerte ya pasó, ahora me estoy sintiendo bien para volver a ser lo que fui al principio, en mi llegada a Central".

El arribo de Bauza cree que puede potenciar su juego: "El Patón es un técnico experimentado, que tiene bien en claro lo que hace. Es práctico y sencillo lo que pide: son cosas que nos vendrán bien, como el orden, estar bien parados, la comunicación dentro de la cancha. En estas dos semanas hemos avanzado mucho, el equipo va agarrando forma".

"Cuando estemos posicionados para marcar, nos pide que estemos bien parados, con dos líneas de cuatro bien armadas. Pero a la hora de tener la pelota, nos da libertad para jugar por el medio, tirar una diagonal o hacerun desmarque para generar diferencia. Son cosas que a mi me gustan", cerró.