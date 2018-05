Carloni: "El club no está en crisis; crisis eran las de antes"

El presente de Rosario Central no es el mejor en el plano deportivo, pero según uno de lo más encumbrados dirigentes, no hay de qué preocuparse en el plano institucional. "Crisis eran las de antes", tiró en Zapping Sport.



"Acá hay quienes quieren hacer creer que estamos en crisis. Y crisis eran las de antes, cuando sumado al mal momento deportivo, había deudas importantes, el club no funcionaba socialmente, los deportes amateur no estaban", enumeró.



"Tenemos un momento irregular deportivo, tenemos la obligación de mejorar y estamos unidos para afrontarlo de la mejor manera", dijo con vehemencia sobre el momento que atraviesa la entidad.



Y cerró negando tajantemente que esté enfrentado al presidente Raúl Broglia, incluso hasta con falta de diálogo entre ambos: "¿Cómo no vamos a tener diálogo? Podemos tener diferentes puntos de vista en distintos temas. Pero nada más. Él es el presidente del club y yo el vice. Llevamos ya tres años y medio de gestión y vamos a terminar el mandato sin problemas".