Carloni: "No cambiará la política de refuerzos de Central sin los promedios"

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, aseguró que el club no modificará su política de refuerzos si se erradican los promedios para determinar descensos en el fútbol argentino. "El esfuerzo económico lo haremos como siempre lo hemos hecho", expresó.

"No va a cambiar la política de refuerzos del club porque nosotros tenemos el compromiso de ser protagonistas de los primeros lugares y recuperar el fútbol que le gusta y quiere el hincha", dijo en Radiópolis (Radio 2).

Cocca espera la llegada de los refuerzos que solicitó.



Carloni aseguró que "haremos el esfuerzo como también lo hacemos en mantener el equilibrio en la economía del club, donde no hay problemas de retrasos salariales. Estamos viviendo una crisis importante a nivel nacional que también pega fuerte en la economía de clubes grandes como Central".

De todos modos, el dirigente canalla pidió cautela: "Faltan pasos por dar, uno debe ser cauto en los temas porque esto es fútbol argentino. Se abrió el debate y eso es importante de cara al futuro. Faltaron algunos dirigentes".

"Se habla de los promedios porque se abrió el debate y me parece maduro. Como debatir una reglamentación apta para Argentina y no pensada y basada en los clubes de Europa. Por ejemplo, tiene que haber sanciones graduales, no puede haber quita de puntos ante la primera infracción", cerró.