Caruzzo, un nombre difícil pero aún no descartado en Central

En Rosario Central, el nombre de Matías Caruzzo está instalado nuevamente en este mercado de pases como ya sucedió en varios anteriores. Y, como también ocurrió anteriormente, la posibilidad de su llegada a Arroyito luce complicada.



La chance nace del interés de Edgardo Bauza de contar con un jugador al que conoce muy bien y que, cree, le daría a la línea defensiva la jerarquía que necesita para mejorar el promedio de goles en contra de ésta última Superliga, un factor preocupante para el DT.



La cuestión que dificulta la llegada del ex Argentinos al Canalla es económica y está basada en la deuda que San Lorenzo mantiene con el zaguero, que el propio Caruzzo no está dispuesto a resignar y que los auriazules tampoco desean absorber.



Ricardo Carloni, vicepresidente centralista, ya avisó que no cometerán ninguna "locura económica" que pueda poner en jaque las arcas de la institución. Y si bien conservan algún viso de esperanza de que el propio defensor allane el camino, por las dudas ya tienen en carpeta otras alternativas que el Patón ve con buenos ojos.