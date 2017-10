Cefaratti: "Hay que aprovechar esto como una nueva oportunidad"

El vicepresidente de Rosario Central, Luciano Cefaratti, admitió que la dirigencia del club mantuvo siempre firme su apoyo a Paolo Montero, pero que tanto el DT uruguayo como el plantel saben que deberán mejorar la vesrión exhibida en Superliga. "No podemos tener dos versiones distintas del equipo, tiró.

En diálogo con Zapping Sport, el dirigente declaró: "No estamos conformes con este segundo semestre: estamos en deuda. No nos podemos permitir tener dos versiones siendo Central. Necesitamos tener una regularidad, mostrar una unidad en el equipo en ambos torneos. Por eso la importancia del partido del lunes, de consolidar una imagen y tener tranquilidad para no jugar a matar o morir cada fin de semana".

"Hay que trabajar fuerte. Apuntamos a consolidar un perfil de equipo, una imagen. No podemos tener dos versiones distintas y desde su lugar, Paolo y los jugadores lo entienden. Por eso esperamos que este sea un nuevo comienzo", añadió.



Según Cefaratti, "tras Boca no aprovechamos ese envión, esa señal dada en un partido clave, una final. Y ahora hay que valorar lo que pasó en Córdoba y plasmarlo desde el lunes. Porque si no va a perder sentido. Hay que aprovechar esto como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para corregir y mejorar".

El vice centralista negó haber pensado en la salida de Montero: "Habría sido contraproducente. Cuando uno se juega algo tan importante, desviar la atención en algo hipotético no conviene. Sí Paolo había sido claro en algunas cuestiones, pero el respaldo estaba, de nuestra parte y del plantel. Y quedó claro".

"El fútbol es resultados. Si uno se ciñe a lo estadístico, el proceso de Paolo es bueno. Los números son de buenos a muy buenos. Pero en este semestre teníamos una expectativa que en Superliga no se está cumpliendo. Y él lo sabe", aportó.

"Todos tenemos claro cómo desenvolvernos y él tuvo la grandeza de dejar a nuestra disposición la decisión de su continuidad. Nuestra decisión fue que correspondía la continuidad. Y lo respaldamos", dijo.

La Copa y Leo Fernández

Ante los rumores del alejamiento de Montero, se habló con insistencia de la posibilidad de que Leo Fernández fuera escogido como entrenador. Pero Cefaratti le bajó el pulgar a esa chance: "Está bueno que los técnicos de inferiores no estén pensando en otra cosa que no sea formar a los chicos".

"Eso no quita que cualquiera tenga la posiblidad en algún momento, pero no tiene que ser su motivación para ingresar al club, porque se pierde el foco y se desvanece la idea inicial de para qué fue contratado. Luego uno no va a quitar que un profesional pueda hacer carrera en algún otro lugar", destacó.

Y cerró con su ilusión de clasificar a una nueva Libertadores: "En tres años de gestión, jugar una segunda Libertadores sería algo que no pasa hace muchas décadas en Central. Hay que pensar en Central y que lo demás venga como sea, más allá de que sea River o Morón el rival hipotético".