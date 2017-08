Cefaratti: "Las propuestas por Forlín y Freire son inmejorables"

Luciano Cefaratti informó que Rosario Central hizo dos "propuestas inmejorables" por dos defensores centrales, Juan Forlín y Nicolás Freire, y que la llegada de ambos al club ya no depende del esfuerzo que puedan hacer los dirigentes. "Dependen de ellos", dijo en Zapping Sport.



"Se está dilatando porque son decisiones que escapan a Central. Son inmejorables las propuestas de nuestra parte y los jugadores están satisfechos, pero hay una cuestión familiar en Forlin, que debe evaluar si vuelve de España, y lo de Freire tiene que definirse entre el jugador y Argentinos Juniors", explicó en Radio 2.



De acuerdo a lo que expresó el dirigente, "no son operaciones alternativas y podrían llegar los dos, pero no hay una cuestión prioritaria. Nos interesaba avanzar con ambos. Pero lo de Forlín depende de él y en el otro caso, entre el futbolista y el otro club, que le prometió venderlo porque en diciembre queda libre".



Sobre la búsqueda de otros defensores centrales por fuera de estos dos, señaló: "Estamos analizando otras opciones por si esto se estanca, pero creemos que mínimo uno va a llegar. Si no, buscaremos otras alternativas que tenemos sobre la mesa".



"No descarto que pueda llegar alguien para completar plantel, pero no será prioritario", añadió.



Finalmente, comentó: "Da Campo, González y Elías, que volvieron de sus préstamos, hasta ahora se quedarán. El arquero Di Fulvio vuelve de un préstamo de Douglas Haig, aunque la idea sería que fuera a otro equipo. Y hay otros, como Alarcón, Migones, que están en observación", cerró.