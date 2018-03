Central Córdoba llegó a la punta y se ilusiona con el ascenso

Tres victorias consecutivas le dieron a Central Córdoba los puntos necesarios para llegar a la cima de la tabla de posiciones del campeonato de Primera C. Los de Tablada son líderes junto a Defensores Unidos y Luján y sueñan con el ascenso.



Por la fecha 26 (se jugarán 38), el elenco de Ariel Cuffaro Russo se impuso como visitante por 2 a 1 a Sportivo Italiano y logró pisar lo más alto de un certamen en el que ahora deberá chocar contra Luján, otro de los punteros.



Con Juan Marcelo Ojeda en el arco, Damián Ledesma en el fondo y César Delgado arriba como abanderados, el equipo del sur de la ciudad se puso en ventaja a los 10 minutos de juego a través de Alfredo Resler; a los 18' del complemento, Lucas Lazo estiró la ventaja, mientras que Martín Ávalos descontó a dos minutos del final.



Central Córdoba enhebró así su tercera victoria al hilo (venía de derrotar a Sportivo Barracas e Ituzaingó) y ya hace cinco juegos que no pierde. Además, ya hace 474 minutos que no le convierten (desde el 2-3 ante Cambaceres en la fecha 21).



El dato negativo es que César Delgado se retiró a los 20 minutos del segundo tiempo por una dolencia en el aductor derecho y será sometido a estudios para ver si puede estar presente el próximo fin de semana, en el cotejo clave ante el otro líder, Luján.