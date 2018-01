Central e Independiente inauguran el año y ponen al día la Superliga

Rosario Central e Independiente le sacarán el único asterisco que le queda a la tabla de posiciones de la Superliga de primera división. Esta noche, desde las 21.10 en Avellaneda, jugarán el encuentro postergado de la fecha 11 en el cotejo que abrirá el 2018 futbolístico en nuestro país.

Los auriazules ocupan el 22º puesto en la tabla de posiciones con 13 unidades, pero han protagonizado un muy buen final de 2017 con tres triunfos consecutivos ante Talleres, Boca y Newell's (todos por la mínima diferencia), que significaron la continuidad de Leo Fernández al frente del equipo.El Rojo, por su parte, marcha 6º con 21 puntos (a 9 del líder Boca) y viene de obtener la Copa Sudamericana, aunque el verano no fue tranquilo y hay malestar en el cuerpo técnico por la falta de refuerzos tras las ventas de Tagliafico y Barco, dos de los pilares del título continental.

El conductor canalla no podrá contar con el volante Néstor Ortigoza, uno de los dos refuerzos (el otro, el zaguero colombiano Óscar Cabezas), que sufrió una distensión muscular y apunta a debutar ante Gimnasia, el lunes que viene. En ese puesto, el titular será Leonardo Gil.

El otro que se lo perderá es Washington Camacho, quien arrastra un esguince en la articulación del hombro derecho y si bien pudo volver a trabajar con pelota, aún siente algo de dolor y será preservado.

Con estas ausencias, los once serán: Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Carrizo, González, Gil, Fernández; Zampedri, Ruben.



Por el lado del Diablo, tras el amague de renuncia, Ariel Holan se quedó para encarar las múltiples competencias que tendrá el equipo en 2018: Copa Libertadores, Copa Argentina, Recopa Sudamericana y Copa Suruga Bank, además del torneo local. Pero los dirigentes no le cumplieron sus pedidos en el mercado de pases y hay malestar.



A la comisión se les cayeron todos los sucesivos intentos hechos hasta acá (ejemplos, Belluschi, Bebelo Reynoso y el ecuatoriano Gaibor) y buscarán en estas horas lograr las llegadas de Silvio Romero y el también ecuatoriano Bryan Cabezas.



En relación al equipo, Holan no podrá tener disponible al defensor central titular Alan Franco, que sufrió en el 2-2 ante Racing una distensión muscular, por lo que Nicolás Figal será su reemplazante.



Los once: Campaña; Bustos, Figal, Amorebieta, Silva; Domingo, Rodríguez; Meza, Fernández, Benítez; Gigliotti.