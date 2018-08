Central, hacia Córdoba con equipo definido y la duda de Arismendi

Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Washington Camacho; Fernando Zampedri, Marco Ruben. La formación de Central ya casi sale de memoria y, de no aparecer inconvenientes, serán los que jugarán este viernes ante Talleres.



Es que Bauza viene trabajando con este once desde hace varias semanas y, al no haber lesionados ni suspendidos, les ratificará la confianza tras el éxito inicial ante Banfield. La idea del Patín es ganar solidez y rodaje y la mejor manera es sin tocar nada.



Lo que sí genera dudas a esta hora es la presencia del volante uruguayo Diego Arismendi, quien espera la habilitación para poder ser considerado por el entrenador. En caso de recibir el okey, se sentaría en el banco de suplentes. También estará entre los convocados el zaguero Miguel Barbieri.



El plantel viajaba en micro este jueves por la tarde, luego del último entrenamiento en la ciudad, desarrollado en Arroyo Seco en turno matutino.