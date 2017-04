Central recibe a Aldosivi pensando en su ingreso a la Copa

Desde las 17, Rosario Central recibirá a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 22 del torneo de primera división. El objetivo auriazul será volver a sumar de a tres para meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, de los que le separa apenas un punto.



El Canalla llega de tres victorias consecutivas y seis juegos sin derrotas, además de haber vencido a Cañuelas entre semana por los 32avos de final de la Copa Argentina. Enfrente estará el golpeado Tiburón, que arrastra cuatro caídas al hilo y debe sumar para no tener complicaciones con el descenso.



En relación al equipo, finalmente Gustavo Colman no estará por el fallecimiento de su padre, por lo que el juvenil Rivas seguirá en la alineación inicial.



Los que volverán seguramente son Víctor Salazar y Teófilo Gutiérrez, aunque no estará presente Marco Ruben, expulsado ante Gimnasia y con dos fechas para purgar por delante.



Los cambios serán: Víctor Salazar, Teófilo Gutiérrez y Germán Herrera en lugar de Cristian Villagra, Colman y Marco Ruben.



Del lado marplatense, el DT Darío Franco contará nuevamente con los defensores Franco Canever y Alan Alegre: el primero se recuperó de un esguince de rodilla, el segundo tras una suspensión. Además, el doctor Carlos Vóttola confirmó que Alexis Castro se queda afuera por lesión y será sustituido por Sebastián Navarro.



El árbitro del cotejo será Patricio Loustau y transmitirá Radio 2.