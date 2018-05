Cetto: "Lo que ve Bauza es que el plantel no está en el nivel que debería”

El director deportivo de Rosario Central, Mauro Cetto, estuvo en Zapping Sport por El Tres. Y allí habló de los temas más importantes a pocas horas de que Edgardo Bauza firme su contrato como nuevo técnico canalla.



"Con el Patón se habló de refuerzos, no de nombres particularmente. Y él no tiró números precisos de cantidad de jugadores. Lo que ve Bauza es que el plantel no está en el nivel que debería. Y le preocupa el sector defensivo”, dijo Cetto en estudios, en diálogo con Luis Ricossa y todo su staff.



Uno de los puntos a definir es la continuidad de Paulo Ferrari: "Hablamos con él de la posibilidad de ir a buscar un lateral derecho, pero veremos si Paulo quiere seguir jugando”, respondió.



Sobre los dos delanteros principales, Ruben y Zampedri, comentó: “La idea no es vender a Zampedri. Tampoco hemos recibido ofertas por él. Y Marco es un referente del equipo para Bauza como para todos. Tengo la confianza y la esperanza de que se va a quedar. Todo el mundo Central la tiene”.



Finalmente, señaló: "Se está manejando la posibilidad de hacer la pretemporada en Costa Rica. El Patón quiere salir de Arroyo Seco. Y en relación a la Copa Argentina, la intención es jugarla con todo, sin descuidar la Superliga”.