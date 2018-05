Chamot: "Se puede revertir todo esto y eso es lo que voy a buscar"

José Antonio Chamot tuvo el peor de los estrenos como entrenador de la primera división de Central. Su equipo cayó 0-4 ante un Arsenal ya descendido y exhibió la peor actuación del conjunto principal canalla en los últimos tiempos.



"El resultado es duro, pero uno siempre trata de rescatar cosas. Tuvimos la personalidad para manejar la pelota y no pudimos abrir el marcador", inició el conductor centralista su diálogo con la prensa.



El ex DT de la Reserva remarcó que generaron chances para ponerse 1-0 y fallaron, y que eso resultó clave: "Estábamos proponiendo buen fútbol y después del gol cambió todo".



"Hay que trabajar, ir condicionando las cosas para bien. Siempre lo anímico va de la mano con lo futbolístico. Tenemos que sacar lo mejor de cada jugador: no es ver si podemos, lo tenemos que sacar, es nuestro deber y compromiso", agregó.



Y cerró: "Se puede revertir todo y es eso lo que voy a buscar".