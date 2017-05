Champions: un doblete de Higuaín puso a la Juve en las puertas de la final

Por su lado, Monaco extrañó la mejor versión del joven Kylian Mbappé (22 goles y 21 partidos), de 18 años, que ha sido una verdadera revelación en la actual temporada, y al mismo tiempo pecó de la juventud de una gran parte de su once inicial.

"Lo compramos para mejorar nuestro potencial ofensivo, pero no debe ser evaluado solamente por sus goles. Está teniendo una temporada extraordinaria, debe estar tranquilo. Después, tal vez hace un gol y será declarado como el hombre de la Champions", explicó el entrenador de la "Vecchia Signora", Massimiliano Allegri, en las horas previas al duelo y el ex River Plate le dio la razón en la tarde francesa.

