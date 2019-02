Clásico empate: Newell’s había intentado más, pero Central terminó mejor y casi lo gana

Newell’s Old Boys y Rosario Central no se sacaron ventajas en el clásico rosarino de la fecha 18 del torneo de primera división. En el Coloso del Parque, leprosos y canallas igualaron 0 a 0 bajo el calor sofocante de la tarde veraniega.



Los rojinegros habían sido algo más durante la mayor parte del trámite, aunque sin brillar; pero en el tramo final, los auriazules contaron con tres chances clarísimas para ganarlo: de no haber sido por Aguerre, la gran figura del derby, los de Bauza se habrían ido con los tres puntos.







En el primer acto, Newell's salió a presionar arriba y se mostró más activo ante un Central que lucía inconsistente y pasivo. A los 11', los de Bidoglio tuvieron la primera gran ocasión de la tarde: centro de Maxi Rodríguez al segundo palo, cabezazo de Leal que tapó muy bien Ledesma.





¡LO TUVO NEWELL'S!#SuperligaxFOX | La Lepra armó una buena jugada y Luis Leal sacó un gran cabezazo, pero Ledesma la sacó al tiro de esquina.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/rcZGmKanVn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de febrero de 2019

El conjunto leproso también contó con un remate frontal de Cacciabue (de buen primer tiempo junto a Rivero) que rechazó un oponente a los 23' y un c órner de Figueroa que Fontanini cabeceó por arriba tres minutos más tarde. Pero desde ahí, se fue apagando, se cortó su circuito de juego entre Maxi, Figueroa y Formica y se quedó en amagues.



Los canallas se arrimaron poco en ese primer acto: a los 6’, Caruzzo mandó un disparo por arriba tras un rebote; a los 16’, media vuelta defectuosa de Riaño. Y a los 37', una polémica: todo Central pidió penal por una falta de Callegari a Camacho, pero Abal dijo que no. Más allá de esto, lo de los del Patón fue lisa y llanamente malo.