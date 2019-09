El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, lamentó que no se pudiera plasmar la superioridad sobre Racing en el resultado y el partido de este domingo en el Gigante terminara con empate 1-1 pero destacó el trabajo de sus dirigidos.

“Conforme no estoy pero me da tranquilidad. Orgulloso del equipo por lo que jugó. Superar a Racing en el juego no es fácil y fuimos superiores. Pero (la pelota) no entró. Lamentablemente, lo demás no se reflejó en el resultado”, dijo el DT tras el encuentro.

De todas formas, se expresó optimista de cara a lo que viene y tiró: “Con este nivel, difícil que nos ganen”.

En la misma línea se manifestaron algunos jugadores canallas ante la prensa, satisfechos por la performance de Central pero con el lamento por dejar otros dos puntos en el camino.

