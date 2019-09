Racing viene dulce. Después de no haber podido ganar en las cuatro jornadas iniciales de la Superliga, el equipo de Eduardo Coudet acumuló tres victorias consecutivas y en Avellaneda renació la expectativa de cara al encuentro contra Rosario Central del próximo domingo a las 17.45 en el Gigante.

De cara a ese cotejo, el Chacho tiene a un defensor titular en duda: Iván Pillud, quien arrastra una sobrecarga y sigue sin poder entrenar a la par del grupo. A medida que se acerca el fin de semana, su presencia se hace cada vez menos probable.

En caso de que se confirme que no podrá ser utilizado, Coudet echaría mano a la misma variante que hizo en el 2-1 ante Arsenal: entraría Lucas Orban a la última línea para pararse como zaguero junto a Alejandro Donatti y Leonardo Sigali se correría a cubrir el costado.

Pillud debió salir del encuentro ante Arsenal por una molestia. (FotoBaires)



Pese a que no es su posición natural (es zaguero central), el ex Lanús ya le dijo al DT que no tiene problemas en cumplir esa función en caso de que él lo crea necesario. Y de hecho lo hizo bien el último fin de semana, por lo que le saca así una luz de ventaja al otro candidato, el uruguayo llegado de Danubio, José Luis Rodríguez Bebanz.

Los demás seguirían siendo los mismos, por lo que la formación sería: Arias; Sigali, Donatti, Orban, Mena; Nery Domínguez, Zaracho, Diego González; Barbona, Lisandro López, Cvitanich.