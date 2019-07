El vicepresidente de Newell's Cristian D'Amico, que en los hechos ejerce la presidencia del club del Parque Independencia ante el corrimiento de Eduardo Bermúdez, estuvo en el estudio de Radio 2 este viernes, charlando con los periodistas de Zapping Sport Luis Ricossa, Alejo Mazotti, David Luis y Julián Martín. Entre otras cosas, adelantó que “sólo falta la firma” para que Lucas Albertengo y Julián Fernández se conviertan en nuevos jugadores leprosos, y se animó a soltar que “hay un quinto tapado y es un volante”. También señaló que “con el dinero que entre por Lisandro Martínez y Ezequiel Ponce se va a cancelar la cuota de octubre de la deuda”, por lo que “sólo van a quedar otras dos cuotas para terminar de pagar la deuda y para sacar al juez”. Y dejó picando una frase muy polémica cuando le preguntaron si es consciente de todo lo que se juegan él y Newell's en el torneo que viene: “He visto en la ciudad lo que significa un descenso”, apuntó.

Dos “por firmar” y un quinto “tapado”

Uno de los temas principales que se tocaron en la extensa charla, como no podía ser de otra manera en época de mercado de pases abierto, fue el de los refuerzos que llegaron (Gentiletti, Lema, Macagno), los que están al caer (Albertengo, Julián Fernández) y los que podrían llegar.

“Estamos saliendo para Buenos Aires (junto a Sebastián Peratta) y esta tarde esperamos terminar de firmar todo por el delantero Lucas Albertengo”, confió D'Amico. Y agregó que “también estamos ultimando detalles con el volante Julián Fernández (Palestino de Chile), estamos intercambiando los contratos”.

Pero el principal directivo en la actualidad del club del Parque confirmó que “con esto no nos conformamos, seguimos negociando”. Y precisó que “el técnico quiere un volante más, con el que venimos trabajando hace meses, y es probable que se incorpore otro delantero”.

D'Amico no dio por caída la posibilidad de que Federico Lértora llegue a la Lepra: “Newell's ha hecho un gran esfuerzo por Lértora, pagando el 50 por ciento del pase en contado efectivo, algo que no está pasando en el fútbol argentino. Pero hoy Belgrano está bien económicamente por una muy buena venta que tuvieron y están priorizando ascender, por eso no lo sueltan”, actualizó.

Y después reveló cuál es la principal esperanza de que el mediocampista firme para el conjunto que dirige Frank Kudelka: “Lértora quiere venir a Newell's, ya lo dijo varias veces”.

Acerca de los recursos que se utilizaron para pagar los préstamos de los defensores Santiago Gentiletti y Cristian Lema, dijo que “se fueron buscando alternativas, hoy la economía está mucho más ordenada que cuando tomamos el club”. Y aseguró que “dentro de muy poco vamos a poder terminar de pagar la deuda y sacar al juez”.

En ese sentido, el vice leproso indicó que “en el caso de Gentiletti, vino por un préstamo de 300 mil dólares anuales” y que “lo de Lema es un préstamo con Benfica de unos 225 mil euros”.

“Cuando empezamos teníamos en cuenta el dinero de Lisandro Martínez, pero no teníamos en cuenta la venta de Ponce. Hoy Newell's tiene que asegurarse cobrar el 40 por ciento de lo que reciba la Roma por Ponce”, informó.

Acerca de posibles ventas, destacó que “no tuvimos ofertas formales por nuestros jugadores, pero no descartamos que pueda aparecer algo”.

También le preguntaron por Ramiro Macagno, el joven arquero que llegó de Atlético Rafaela: “Macagno es un refuerzo; es más o menos lo mismo que pasó con Aguerre cuando llegó, que era una apuesta y hoy es uno de los mejores arqueros del fútbol argemtino”, consideró.

La “frase”

La declaración más “picante” de Cristian D'Amico durante la nota se originó cuando al vicepresidente de Newell's le preguntaron si es consciente de lo que se juega él como directivo y la institución en general en el próximo campeonato. “¿Tenés idea lo que significa un descenso”, le consultaron. “Sí, lo he visto en la ciudad lo que significa”, respondió.

Después amplió: “Yo me juego lo mismo que se juega Newell's. El bien de Newell's es el bien de todos; jugadores, hinchas y dirigentes”. Y añadió que “el chip de Newell's está puesto en la tabla de arriba y no en la de abajo; hay una energía muy positiva y tenemos que tirar todos para adelante”.

Volviendo al tema del armado del plantel para la próxima temporada, D'Amico remarcó que “todos los jugadores que llegaron y con los que estamos negociando, fueron pedidos por el técnico”. Y opinó que “traer por traer, no tiene resultado” y comparó que “hay otros equipos del fútbol argentino que están trayendo jugadores que los tenés que googlear para saber quiénes son”.

“Hemos cometido errores”

“Esta comisión directiva ha cometido errores, pero también ha tenido muchos aciertos. Hoy Superliga nos felicita por la forma en que hemos recuperado la economía del club. Nos ha costado caro, pero hoy estamos muy bien”, diagnosticó Cristian D'Amico sobre la actualidad de la institución leprosa. E insistió: “Cometimos errores, es fundamental reconocerlo”.

Acerca del rol que está cumpliendo Eduardo Bermúdez, quien fuera elegido presidente en las elecciones de 2016 pero hoy está bastante corrido de la escena principal, explicó: “Eduardo está, pero está en un lugar que él entendió que era el mejor. Es verborrágico, se expresa de una forma que a veces no cae muy bien, pero trabaja a la par nuestra”.

D'Amico no se quiso detener en la lucha por la permanencia y aseguró que “el objetivo que tenemos en eta temporada que se inicia es terminar en zona de Copas”.

En cuanto a las finanzas del club, entregó como adelanto que “cuando entre el dinero de Ponce y de Martínez, del que el juez retiene el 15 por ciento, más lo que tenemos retenido en la cuenta judicial, vamos a cancelar la cuota de octubre de la deuda concursada”.

“Luego van a quedar las dos cuotas de 2020 y una cuota más chica de principios de 2021. Nuestra idea es terminar el mandato con la deuda cancelada”, anticipó.

Respecto del punto que Newell's reclamó y que trascendió que la AFA no le devolverá, D'Amico no lo dio por hecho ni muchbo menos: “No hubo ningún comunicado oficial de AFA que dijera que no van a atender nuestro reclamo. Somos cautos, seguimos trabajando y estamos muy confiados en que vamos a tener un fallo favorable”, sentenció.

Por último, se refirió al fideicomiso para reunir fondos: “Está activo, es algo que yo celebro porque logramos hacerlo tirando todos para el mismo lado junto con la oposición. En las próximas semanas va a estar activa la cuenta para que los hinchas puedan depositar. La realidad es que hoy estamos armando el plantel sin la necesidad de ese dinero”, terminó.