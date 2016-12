Cuáles serán las primeras decisiones de Montero en Central

Y una vez que eso ocurra, se pondrá en marcha el plan de acción que el ex Boca Unidos de Corrientes tiene en mente para la conformación del plantel. Del que ya han hablado con los dirigentes en las conversaciones preliminares en Buenos Aires. Y que contempla el uso de los dos cupos disponibles para refuerzos. Y la salida de algunos futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo