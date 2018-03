D'Amico: “El peor momento económico de Newell's ya pasó”

Un día después del necesario triunfo de Newell's sobre San Martín de San Juan, en el debut del entrenador Omar De Felippe, el vicepresidente del club del Parque Independencia, Cristian D'Amico, repasó todos los temas en diálogo con el programa Zapping Sport (Radio 2). Opinó que “se vio un cambio de actitud en el equipo”. Acerca del aspecto institucional, aseguró que “el peor momento económico de Newell's ya pasó”.

Ánimo renovado

D'Amico arrancó la nota hablando de la victoria de este lunes por la noche en el Coloso: “Era algo que se necesitaba, que necesitaba el socio, el hincha, la dirigencia, hacía cinco partidos que no se podía ganar”. Y agregó: “Volvimos al triunfo, con un equipo al que se lo vio distinto sobre todo desde la parte anímica”.

“Omar ya empezó a meter mano, hoy no hubo descanso y se empezó a trabajar pensando en el partido del sábado”, destacó el dirigente.

Después afirmó que “uno de los motivos por el que elegimos a De Felippe es su capacidad para sortear momentos difíciles, como le tocó en Independiente por ejemplo. También su trabajo con juveniles”.

“A veces los resultados se van a dar y otras no, no tenemos un plantel muy amplio. Pero lo importante es que ayer se vio un cambio”, resaltó el dirigente leproso. Después comentó que tras el partido “Omar estaba muy contento y muy sorprendido con el ambiente de la cancha, anoche fue una fiesta el Coloso”.

“Queremos las cosas claras desde un principio, se lo puso al tanto de la política de refuerzos que se va a emplear en el receso que viene. También se le habló de la necesidad que tiene Newell's de vender”, describió D'Amico.

El vicepresidente rojinegro advirtió que “sería muy apresurado hablar de renovaciones de contratos cuando el cuerpo técnico recién lleva ocho días de trabajo”. Y completó: “Tuvimos un mercado de pases en el que prácticamente no se gastó dinero, eso nos permitió achicar deuda. Obviamente ya estamos hablando para proyectar el mercado de pases que viene”.

“Lo peor ya pasó”

Cuando le preguntaron por el rumbo del club, D'Amico fue contundente: “El momento económico más difícil ya pasó”, sentenció.

Luego confió: “Esto es una primicia porque hace un rato que pasó esto, se le acaba de depositar a los empleados el mes de febrero, así que están al día después de mucho tiempo”. Añadió que “los jugadores cobran con los ingresos de Superliga, así que la semana que viene estarían al día también”.

D'Amico también valoró el ambiente de militancia política que se vivió en el Coloso, de cara a la asamblea del próximo 28 de marzo: “Me parece bárbaro el clima político que se vivió anoche. Nosotros también convocamos a los socios y estamos ocupados en garantizar que la asamblea se pueda desarrollar con normalidad”.

“Somos optimistas, pero hasta que no salga el fallo definitivo, no podemos tener la certeza sobre si nos van a sacar o no los tres puntos”, dijo.

Por último, el directivo cerró: “La intención de la comisión directiva es que no haya más despidos, a nadie le gusta despedir gente, pero tenemos que cumplir con un plan de adecuación para que el club sea viable desde lo económico”.