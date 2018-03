De Felippe: “A estos puntos los vamos a valorar en el futuro”

Omar De Felippe rescató la entereza de su equipo para reponerse a las adversidades y valoró las tres unidades obtenidas esta tarde ante Tigre. “La verdad que es una alegría grande por las condiciones en las que se dio este triunfo”, señaló el ex combatiente de Malvinas, que en vísperas de un nuevo 2 de abril fue homenajeado por el Centro de Soldados Ex Combatientes.



“Contento por cómo se fue desarrollando en la previa. Siempre salimos a buscar, intentamos con lo que teníamos. A estos tres puntos los vamos a valorar mucho en el futuro a estos puntos. Tenemos que mejorar todavía, pero hicimos cosas buenas”, añadió.



Sobre las lesiones, comentó: “Al final de la entrada en calor, Luciano tuvo una carga en el aductor. Bianchi sufrió lo que podría ser una contractura. Y lo de Brian fue una lesión importante. El calor, el horario, un montón de cosas… Pero no nos enganchamos en la mala onda que se venía dando y los sacamos adelante”.



“Éste es un rival al que le gusta traer la pelota desde atrás, sabíamos que quedaba abierto si presionábamos y recuperábamos en la mitad y por eso las posibilidades que se dieron hoy”, subrayó.



Según De Felippe, “en el inicio del segundo tiempo nos quedamos quietos, les dimos la pelota y tuvieron espacios. El gol lo hicimos nosotros también. Hay que seguir evolucionando, pero mejorar de a poquito y ganar es importante para levantar la confianza”.



Sobre el debut de Callegari, dij: “Bien, correcto. En la situación en la que se encuentra el club, hay una lesión y hay chicos esperando el momento. De los 27 jugadores que tengo, todos tienen que estar preparados. Y el que rinda, será en beneficio del club y del equipo”.



Finalmente, habló del rumor de renuncia del presidente Bermúdez: “Obviamente que estábamos al tanto de lo que está pasando. Pero con los jugadores hablamos de enfocarnos en lo nuestro, no engancharnos con nada. Las cosas se arreglarán de algún modo y no buscamos excusas. Lo de la semana no importa, el tema era trabajar y ganar hoy”.