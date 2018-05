De Felippe: “Era importante ganar para cerrar bien el semestre”

Omar De Felippe destacó la importancia de haber ganado para cerrar la temporada con tranquilidad, al tiempo que volvió a remarcar que se juntará con los directivos a pulir el futuro plantel, en sintonía con sus dichos del lunes pasado.



"Si no te mentalizás, cualquier equipo de cualquier parte del país te gana, como pasó anoche con Racing. Había que estar atento, jugar bien y no dejarlos jugar. Lo hicimos y se dio un buen triunfo", destacó.



Según el conductor leproso, "merecimos ganar: era importante terminar bien el año para encarar lo que viene de otra manera. Por ahí, en el segundo tiempo estuvimos más imprecisos que en el primero. Nos faltó convertir, le pateamos mucho al arquero, erramos muchos goles también".



Párrafo aparte le mereció la actuación errática de Leal: "Ojalá Leal siga como antes, no como hoy. Es bueno que se quede en el club. Espero que podamos ponerlo de la mejor manera, porque debió hacer varios goles más esta noche".



Sobre su futuro en la entidad del Parque, remarcó: "Tenemos que charlar con los dirigentes algunas cuestiones a mejorar. Empezaremos a delinear el equipo que viene con tiempo, hay que tener claras varias cosas".



"Todo el mundo Newell’s sabe que ha habido un cambio de jugadores importantes, que hay muchos chicos con futuro y que hay que cuidarlos, porque si los exponemos demasiado y las cosas no salen, les cortás la carrera", cerró.