De Felippe: “La actitud de hoy fue espectacular”

Omar De Felippe elogió la entrega de sus futbolistas en el empate 1 a 1 de Newell’s ante Atlético Tucumán, un resultado que consideró ajustado a lo que se vio durante los 90 minutos.



“Fue parejo, por momentos dominaron ellos, por otros nos atrevimos más nosotros. Tenemos una idea de juego que puede salir o no, pero la actitud de hoy fue espectacular y nos llevamos ese premio”, dijo el conductor leproso.



Omar comentó: “Tuvimos muchas oportunidades y no convertimos. Ellos también. La cosa era atreverse a jugar con las armas que tenemos y no guardarnos nada”.



“El empate es justo, los dos tuvimos chances. Necesitaba ver otra imagen del equipo, lo que vi hoy. Fue un paso importante, una prueba de carácter muy linda”, añadió.



El DT puntualizó: “Ibáñez tapó una que la última vez que hicieron un gol así fue en 1800. Esa jugada me dio mucha bronca porque no hubiéramos tenido chances de empatar. Hay que estar atentos los 95 minutos que dura el partido”.



Sobre Leal, subrayó: “El Negro va todas, con virtudes y defectos va a todas. Trataremos de rodearlo de la mejor manera, porque juega muy solo por momentos. Hizo todo, cosas incluso que no tiene que hacer, como salir al costado y meter el centro. Después si lo ayudan, la cosa cambia”.



“La decisión de Varela de ir de 9 fue de él y me gusta que los jugadores tomen decisiones. Me parece bárbaro, ya terminaba el partido y lo valoro. Después hablaremos cosas de lo defensivo”, apuntó.



Consultado por el rendimiento de Figueroa, dijo: “Lo vi bien, hacía rato que no jugaba. Si sabemos aprovecharlo, nos va a rendir; si lo queremos hacer correr para atrás, va a sufrir. Debe manera la pelota y los tiempos”.



Y cerró hablando del partido del jueves que viene ante Atlético Paranaense: “Vamos a llegar bien, veremos si algunos de los lesionados se puede recuperar, como Hernán. Pero no los vamos a arriesgar”.