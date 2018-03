De Felippe: "Me gustó que fuimos verticales"

Omar De Felippe tuvo un debut feliz en Newell's. El DT destacó la labor ofensiva de su equipo y admtió que el éxito les viene muy bien en lo anímico. También le hizo un guiño a Llop y Garfagnoli, sus antecesores.



"Muy contento, los chicos se merecían este triunfo. Lo trabajaron, fue duro y lo resolvieron muy bien. Tratamos de lograr que los chicos empiecen a confiar en ellos y saber que se puede. De todos modos, tenemos mucho que mejorar", arrancó.



De Felippe remarcó: "Sabemos que la situación es difícil, pero nos vamos con la sensación del deber cumplido. Los ví bien predispuesto a los jugadores y lo de la gente al final, apoyando al equipo, es muy bueno para lo anímico".



"Este triunfo también es de Chocho y de Garfagnoli, porque nosotros hace apenas cinco días que estamos", añadió.



El ex conductor de Independiente admitió: "Haber hecho los goles rápido nos sacó la presión. Tuvimos muchas opciones de gol, eso te deja tranquilo. Estoy esperanzado en seguir así".



"Me gustó que fuimos más verticales, aprovechamos mejor a los delanteros. Tenemos dos chiquitos rápidos por afuera; me gustó Luis (Leal); Bernardillo en el medio fue un león con Rivero; nos complementamos bien", enumeró.



Y cerró: "Tuvimos algún inconveniente con el pase entre líneas, pero lo resolvimos bien en defensa".