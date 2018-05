De Felippe: “Nuestra continuidad dependerá del proyecto deportivo”

Omar De Felippe sorprendió a todos en la conferencia de prensa posterior a la derrota de esta noche a manos de Gimnasia. El entrenador leproso puso en duda su continuidad en el club y la dejó atada al proyecto deportivo que le presenten los dirigentes.



“Hay que esperar el final tras el partido del viernes y luego evaluaremos nuestra continuidad, que dependerá del proyecto deportivo”, dijo, ante la atónita mirada de los cronistas.



El ex DT de Independiente continuó: “Hay que evaluar el nivel de los refuerzos que pueden llegar, porque acá hay buenos jugadores pero muy jóvenes y esos altibajos se notan. No podemos jugar de una manera el jueves y jugar como lo hicimos esta noche. Y eso quizás tenga que ver con la falta de experiencia”.



“Hay que jerarquizar, no hay otra; si no, el futuro va a ser complicado. Yo ya he pasado varias de estas, y alguna vez me gustaría disfrutar de un equipo más competitivo”, tiró.



Y cerró: “Nos juntaremos en estos días, después del partido de Copa Argentina, y evaluaremos con los dirigentes todo. No hablé con ningún jugador para que venga al club, siempre respeto a los que están”.