De Felippe: “Nunca encontramos el partido”

Omar De Felippe opinó que el gol de madrugada de Vélez les quemó los papeles. “Entrás perdiendo al minuto y no importa cómo saliste a la cancha, es muy difícil ante un equipo que te saca la pelota”, dijo en conferencia tras el 0-2 ante Vélez.



“Se hizo muy difícil, empezamos perdiendo de entrada y se hizo cuesta arriba. Nunca encontramos al partido. En el segundo tiempo, cuando ellos se cansaron, tuvimos un poco de actitud. La idea era manejar la pelota y asistir a los de afuera, pero el gol complicó todo”, aseveró.



El gol inicial lo atribuyó a una “cuestión de concentración. No importa la altura de nuestros defensores. Es un problema de hace rato, lo hemos hablado”.



“En el segundo tiempo, les sacamos la pelota porque se cansaron, pero ya estábamos 0-2. Cuando recuperamos, siempre le tiramos un pelotazo a Leal para que corra sólo y no era esa la idea”, añadió.



Sobre los debutantes paraguayos, dijo: “Les falta, tienen que trabajar. Llegaron a último momento y les tocó jugar, pero les falta ritmo de trabajo. También es una cuestión de adaptarse al ritmo del fútbol argentino”.



También habló de Formica: “Queremos que se ponga bien, hace un tiempo que no trabaja. Cuando llegue hablaremos, hay que controlar la ansiedad para no perderlo más tiempo”.



“La derrota nos tiene que servir para saber donde estamos parados y lo que nos cuesta de visitante. Los chicos han llegado a último momento, esto va a llevar tiempo”, subrayó.



Y cerró: “El equipo cambia mucho de local. Hace 9 meses que no se gana de visitante, eso nos tiene preocupados. Hay que revertirlo urgentemente”.