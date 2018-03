De Felippe deberá esperar una semana más para debutar en el banco leproso

Pese a que ya fue oficializada la elección de Omar De Felippe como nuevo entrenador de Newell's, el flamante DT no podrá debutar aún en el banco rojinegro hasta tanto no quede formalizada la desvinculación de Juan Manuel Llop de la institución.



De este modo, este domingo a las 17 ante Banfield (arbitraje de Ariel Penel), en partido válido por la fecha 18 de la Superliga, será nuevamente Fabián Garfagnoli quien tomará las riendas del equipo de manera interina.



El juez Fabián Bellizia autorizó el contrato a De Felippe, pero la firma de los papeles no podrá hacerse hasta que el Chocho no haya sellado su salida, por lo que no queda margen para que el ex DT de Independiente pueda sentarse en el banco en el sur bonaerense.



De esta manera, De Felippe seguramente estará en la platea para tomar apuntes, ya que recién podrá debutar en la fecha 19 ante San Martín de San Juan (lunes 12 a las 21.15 en el Coloso).



En relación al equipo ante el Taladro, Garfagnoli deberá hallarle sustituto al suspendido Braian Rivero. Y los candidatos a ingresar son Juan Ignacio Sills y Brian Sarmiento, aunque este último también podría aparecer por otro de los futbolistas de ofensiva.