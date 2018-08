De Felippe deslizó cuales serían sus dos cambios ante Godoy Cruz

Omar De Felippe no confirmó el equipo que visitará a Godoy Cruz este lunes a las 19 en Mendoza, pero dio pistas de los jugadores que serían protagonistas de los dos cambios obligados que el DT de Newell’s tiene que hacer por la lesión del paraguayo Teodoro Paredes y la expulsión que sufrió Joel Amoroso ante Independiente (recibió 2 fechas de sanción).

Por el zaguero central entraría Juan Sills. "Probamos con Sills y confiamos mucho en su experiencia, también está (Stéfano) Callegari para suplantar a Paredes. Los vimos bien, mañana estaremos resolviendo", resumió el conductor leproso.

Y en lugar de Amoroso ingresaría Joaquín Torres: "Es probable, lo estamos analizando, pero se siente bien en esa posición", reconoció.

Si esto se confirma, la Lepra formaría en Mendoza con: Ibáñez; Piris, Sills, Fontanini, Ferroni; Joaquín Torres, Bernardello, Rivero, Fértoli; Figueroa; Leal. Según trascendió, la única duda sería Ferroni o Bíttolo en el lateral izquierdo de la defensa.

"Ojalá este sea el partido en que aparezca el equipo y traigamos un resultado importante", deseó Omar De Felippe. Newell’s hace 9 meses que no gana en condición de visitante.

El entrenador rojinegro también descartó que Mauro Formica pueda estar desde el arranque. "No, todavía no. Ya lo hablamos con él, está trabajando bien, tuvo una semana intensa, pero es un jugador con experiencia, muy inteligente, y necesitamos que vaya agarrando el ritmo que necesita su juego y tratar de no caer en una lesión", cerró.