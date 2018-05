De Felippe le hizo un guiño a Leal y puso en duda a San Román

Omar De Felippe habló en conferencia de prensa este jueves en Bella Vista y como es su costumbre no confirmó el equipo que saldrá a jugar el fin de semana. De todos modos, el técnico le hizo un guiño a la presencia de Luis Leal desde el arranque y casi que descartó a José San Román, que padece un problema muscular.

El entrenador leproso no confirmó la presencia del delantero portugués este sábado a las 15.30 ante Defensa y Justicia en el Coloso, pero dio buenos indicios de que jugará desde el arranque. Además, el propio delantero confirmó en varias notas a medios que estará a disposición.

El DT rojinegro ratificó que José San Román padece una fatiga muscular en uno de sus isquiotibiales y dio dos nombres de posibles reemplazantes: “Cacciabue, Nadalín, son los chicos que pueden jugar por San Román si no está bien”, adelantó.

Después, habló de los silbidos al lateral derecho el sábado pasado tras la derrota con Independiente: “San Román no jugó mal el otro día. Cuando silban a un jugador, me duele a mí también. El tema es que él está bien, porque si no está al ciento por ciento, no lo estoy ayudando”, dijo.

“Puede ser un partido similar al de Talleres de Córdoba, es un rival similar, que juega bastante parecido”, opinó De Felippe sobre el choque ante el encumbrado conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

“Defensa viene muy bien, la verdad que es para destacarlo. Es un equipo que maneja muy bien los espacios, que se para bien y sale muy rápido de contra”, agregó.

Y finalizó: “La clave es estar ordenados para que el rival no pueda dejar los espacios que podamos dejar si no lo estamos. Hay que tratar de mantener la calma y ser inteligentes”.