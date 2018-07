De Felippe respira: Figueroa firmó su nuevo contrato y sigue

En el marco de un mercado de pases austero (como vienen siendo los últimos en el club del Parque), Newell's se aseguró la continuidad de uno de sus jugadores más representantivos en los últimos años: Víctor Figueroa. Un dato que seguramente celebrará Omar De Felippe.



Según comunicó el propio club en su sitio web oficial, el mediocampista ofensivo rubricó un nuevo contrato por los próximos dos años, por lo que seguirá ligado a la entidad ñubelista hasta el mes de junio de 2020.



Claro que no fue sencilla la negociación, porque el club le adeuda una abultada cifra al ex Chacarita, que por lo que asegura la institución en el comunicado, el jugador resignó en buena parte: "Priorizó el amor por los colores y realizó un importante esfuerzo económico para poder seguir", señaló.



Figueroa llegó al club en julio de 2011 y acumula 195 partidos disputados entre torneos locales e internacionales con 17 tantos. Para De Felippe, su presencia es clave no sólo en lo depotivo, sino también por la ascendencia que tiene en un plantel con varios futbolistas sin demasiada experiencia.