De Felippe, tras la goleada: “Nos faltarían uno o dos refuerzos”

El entrenador de Newell’s, Omar De Felippe, habló después del partido que su equipo, Newell’s, le ganó a CADU por 3 a 0. Admitió que no jugaron como él deseaba, pero remarcó la importancia de haber obtenido el triunfo. Y aceptó: “Nos faltarían uno o dos refuerzos más”.



“De entrada, nunca pudimos cortar a algunos jugadores que se desprendían de la mitad, nos paramos cerca del área y eso no es bueno. Nos paramos muy atrás y cada vez que pasaron el medio con pelota dominada, tuvieron opciones o la sacamos en el último momento. Es algo a mejorar”, comenzó.



“El gol nos dio tranquilidad, nos generó espacios y nosotros tenemos jugadores aptos para el juego rápido, por lo que pudimos definirlo”, agregó.



Sobre el partido de Leal, que acabó con una molestia, explicó: “Luis (Leal) debió jugar más de lo debido y él mismo pidió el cambio porque el parate se paga. La idea era que saliera antes. Oviedo iba a entrar para acompañarlo, pero el gol y su cansancio hicieron que saliera”.



También opinó sobre algunos jugadores puntuales: “Estamos probando a Alan (Luque), en un lugar que no es su puesto natural, porque Nadalin está lesionado y Piris inhabilitado. Joel (Amoroso) está agarrando ritmo, debe agarrar confianza y lo vamos a ayudar. Tiene gran cambio de ritmo, hay que tratar de aprovecharlo y no que sea la única forma de atacar”.



¿Jugar con Oviedo y Leal de entrada el viernes ante Vélez?: “Hay que ver cómo funciona la mitad de cancha para eso, porque si estamos abiertos y terminamos con pelotazos, no sirve”



Sobre las incorporaciones, comentó: “Nos faltarían uno o dos refuerzos, después veremos los puestos, pero estamos haciendo un esfuerzo importante. El equipo está armándose, llegaron chicos esta semana. Iremos con lo mejor”.



Y cerró: “Batalla es un buen arquero. Me gusta. Hoy Ibáñez tuvo mucho trabajo y atajó muy bien, ojalá siga en este nivel. Me gusta que participe, tiene mucha experiencia”.