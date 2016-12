Del Potro, en una exhibición ante Ferrer

Juan Martín Del Potro, quien saborea las mieles del éxito luego de haber liderado al equipo argentino que conquistó la Copa Davis por primera vez en la historia, se medirá este martes con el tenista español David Ferrer, en Tortuguitas, en la primera de las dos exhibiciones que brindará en el país como cierre de un año mágico.

El tandilense y el ex top ten español se enfrentarán este martes a partir de las 22 en el estadio DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas y con capacidad para 15.000 espectadores, en un desafío doble que pondrá en juego la Copa Peugeot.



El segundo cruce entre Delpo y el español nacido en Jávea hace 34 años será el miércoles próximo en el estadio Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata.



El argentino, de 28 años, cerrará una temporada de ensueño, en la que volvió a jugar luego de haber dejado atrás la tercera operación en la muñeca izquierda y logró mucho más de lo que se propuso, con ascensos en el ranking mundial, medalla olímpica, trofeos y todo tipo de reconocimientos, no solo en el mundo del tenis.



El español, ex 3 del mundo en 2013 y ahora en el puesto 21, domina a "Delpo" en el historial con 6 triunfos contra 4, aunque el argentino le ganó los dos últimos, en Wimbledon 2013 y el US Open de este año donde trepó hasta los cuartos de final y cayó ante el suizo Stan Wawrinka.



Para Del Potro, el doble desafío con Ferrer será una buena ocasión para retomar su romance con el público argentino que hace rato que no puede verlo en acción.



De hecho, la última vez que "Delpo" jugó por los puntos fue en septiembre de 2012, en la serie de Copa Davis que la Argentina perdió con la República Checa (3-2) en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati.



El público argentino tendrá la gran ocasión de ver en acción a Del Potro, algo que quizá no pueda hacer en la serie de Copa Davis ante Italia, por la ronda inicial del Grupo Mundial, el año próximo.



Es que el tandilense difícilmente integre la formación que iniciará la defensa del título el 3, 4 y 5 de febrero en la cancha con superficie de polvo de ladrillo que se montará especialmente en el Parque Sarmiento de la Capital Federal, para recibir al equipo italiano liderado por el talentoso Fabio Fognini.



Del Potro aún no diagramó su calendario, aunque hace 48 horas decidió no jugar en Auckland (iba a ser su primer ATP desde el 7 de enero) y luego en el abierto de Australia, primer Grand Slam del año que no lo tendrá en su main draw debido a que le dará prioridad a una buena base física para aguantar bien toda la temporada.