Djokovic venció a Murray y se consagró en Doha

Djokovic tuvo tres match points en el segundo set, con el saque de Murray, pero no pudo quebrarlo y el escocés forzó a un tercer parcial. Allí, un break le alcanzó al serbio para cerrar el partido y levantar la copa.

